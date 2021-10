Pressestimme: 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zur künftigen Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur künftigen Bundesregierung:

"Es ist schon sehr verwunderlich, dass sich mit Ausnahme von Friedrich Merz (CDU) niemand für das Wirtschaftsministerium zu interessieren scheint. Scholz will mit FDP und Grünen eine "Fortschrittsregierung" schmieden, Laschet eine "Zukunftskoalition". Anscheinend finden Fortschritt und Zukunft ohne die Wirtschaft statt. (.) Was für ein Fehler! In Zeiten des Decoupling von China und den USA, einer Weltenergiekrise und einer anziehenden Inflation wäre eine starke Stimme für die Wirtschaft so nötig wie noch nie. Die Wirtschaftsverbände schlafen indes vor sich hin. Sie wollen nur das Schlimmste verhindern, doch das reicht nicht. Sie müssen an die Politik mit Nachdruck appellieren, das Wirtschaftsministerium nicht ausbluten zu lassen."/yyzz/DP/ngu