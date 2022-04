Pressestimme: 'Handelsblatt' über das soziale Netzwerk Twitter

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' über das soziale Netzwerk Twitter

Kriege werden heute auch über Twitter geführt. Die Nutzer des Netzwerks erfuhren Samstagnacht früher als Fernsehzuschauer, was Russlands Armee offenbar in Butscha angerichtet hatte. (...) Der Tweet war der erste Dominostein in einer Kette, die in neuen Sanktionen mündeten. Der Fall zeigt einmal mehr den großen Einfluss, den Twitter auf die Weltöffentlichkeit ausübt. (...) Wenn die Führung um CEO Parag Agrawal, die kürzlich ihre "Verantwortung" betonte, nun angesichts des Kriegs versichert, genauer hinzuschauen, wirkt das fast zynisch. Auf ihrer Plattform werden nach wie vor Falschnachrichten und - gerade im Fall Butscha - kaum erträgliche Propagandamythen verbreitet. (...) Das Netzwerk ist ein Tummelplatz für russische Trolle, also mutmaßlich von Geheimdiensten befüllte Accounts, die westliche Demokratien destabilisieren wollen. Schärfere Kontrollen haben da nichts mit Zensur zu tun./kkü/DP/zb