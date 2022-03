Pressestimme: 'Handelsblatt' über die CDU/Wahldebakel im Saarland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" über die CDU und ihr Wahldebakel im Saarland:

"Die CDU wiederholt seit Sonntagabend mantraartig ihre seit Tagen vorbereitete Botschaft: "Wir haben stark unterstützt. Es waren lokale Themen, die in diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt haben", wie CDU-General Mario Czaja noch am Montag allen erklärte, die es wissen wollten. Doch steht längst auch fest: Das Desaster von der Saar kommt der CDU mit ihrem seit Ende Januar neuen Vorsitzenden Friedrich Merz alles andere als gelegen. Es geht nicht vordergründig um die Frage, warum die Saar-CDU nicht in der Lage war, mit kluger Industriepolitik den Menschen die Angst vor dem Strukturwandel in der Stahl- wie der Autoindustrie zu nehmen. Es geht für die Bundes-CDU allein um die Frage, wie weit nach hinten auf die Oppositionsbank die Partei noch rutscht und ob sie in der Bedeutungslosigkeit landet."/kkü/DP/ngu