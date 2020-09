Pressestimme: 'Handelsblatt' zu 30 Jahre Wiedervereinigung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu 30 Jahre Wiedervereinigung:

"Brandenburg zeigt aktuell, wie man die strukturschwache Region rund um Berlin sogar für den US-Autobauer Tesla attraktiv machen kann. Überhaupt tun sich in den fünf Bundesländern gerade in neuen Technologien große Chancen auf: von Elektromobilität bis Wasserstoff-Nutzung. Vom Osten lernen heißt deshalb auch lernen lernen. Denn mal ehrlich: Wo musste ein Volk in jüngerer Geschichte so schnell so radikal umdenken?"/yyzz/DP/fba