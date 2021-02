Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Abgang/Bafin-Chefs/Wirecard-Skandal

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Abgang/Bafin-Chefs/Wirecard-Skandal

Auch der Umgang der Bafin mit den von ihr regulierten Unternehmen bedarf eines Neustarts. Bei Wirecard agierte die Bafin fast wie eine Schutzmacht, die eine deutsche Firma vor der Unbill internationaler Finanzmärkte schützt - und nicht wie ein unparteiischer Schiedsrichter. Die Bafin sollte lieber häufiger Partei für die Kunden der von ihr regulierten Finanzfirmen ergreifen. Die kundenfreundliche Position der Behörde im Streit um die Zinsen von Prämiensparverträgen ist da ein guter Anfang. Einen Kandidaten - oder eine Kandidatin - zu finden, der all diese Reformen in die Tat umsetzen kann, dürfte Bundesfinanzminister Scholz schwerer fallen als die "organisatorische Neuaufstellung" der Bafin, die er in Aussicht gestellt hat./be/DP/zb