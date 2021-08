Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Afghanistan

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Afghanistan:

"Für Amerika ist Afghanistan weit weg, für Europa nicht. Schon jetzt beginnt die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen, und der eigentliche Migrationsstrom wird erst noch kommen. Die EU ist darauf ebenso wenig vorbereitet wie auf die wachsende Terrorgefahr. Dabei ist die Erkenntnis, dass sich Europa nicht mehr blind auf Amerika verlassen kann, schon lange nicht mehr strittig. Doch geschehen ist so gut wie nichts. Europa scheitert an sich selbst, und das wiegt noch schwerer als das Scheitern in Afghanistan."/be/DP/he