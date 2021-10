Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ampel-Koalition/Finanzpolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ampel-Koalition/Finanzpolitik:

"Sollten die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in der Finanzpolitik ähnlich dürftig ausfallen, wie das Sondierungspapier vorzeichnet, dann werden sie das Land kaum voranbringen. Bei der Frage der Finanzierung hat die Ampel einfach mal gar nichts entschieden. Und in der Steuerpolitik wird die Totalblockade der vergangenen 20 Jahre fortgesetzt. Damit droht die Ampel in der Finanzpolitik nicht als Aufbruchs-, sondern als Stillstandskoalition zu starten, als GroKo 2.0."/yyzz/DP/he