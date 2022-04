Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Chemiebranche/möglicher Gasboykott

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Chemiebranche/möglicher Gasboykott:

"BASF jammert, die Konkurrenz handelt. Das ist der Eindruck, der sich in diesen Tagen mit den Nachrichten aus der Chemiebranche aufdrängt. Während sich BASF-Chef Martin Brudermüller mit drastischen Warnungen vor einem Boykott russischer Gaslieferungen hervortut, schreitet der US-Konzern Dow Chemical zur Tat und beteiligt sich am Bau eines Flüssiggas-Terminals in Stade. Der Kontrast beleuchtet die derzeit wohl heikelste Herausforderung für die deutsche Chemie und ihren Branchenführer: Was kann man aus eigener Kraft noch tun, um einen kurzfristigen Ausfall russischer Gaslieferungen abzufedern, und passiert in dieser Hinsicht wirklich schon genug? (...) Ähnlich wie die Medizin im Kampf gegen das Coronavirus braucht auch die Chemie ein "Projekt Lichtgeschwindigkeit" gegen die Abhängigkeit von russischem Gas."/yyzz/DP/men