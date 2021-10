Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Corona

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Corona:

"Das Spitzenpersonal der Pandemie-Republik war oder ist gedanklich eher mit der eigenen Zukunft beschäftigt als mit Inzidenzzahlen, Hospitalisierungen, Impfquoten und den vielen Parametern, die doch, wenn man ehrlich ist, viele satthaben. Ein bisschen wirkt es so, als ließe sich das öffentliche Interesse an dem Thema an der Höhe der Masken ablesen, die in den U-Bahnen und Geschäften immer weiter unter die Nase rutschen. Da ist es eigentlich kein Wunder, dass Deutschland seit Wochen führungs- und planlos in die vierte Welle rauscht. Denn die Pandemie war nie wirklich weg. Im Gegenteil: Sie kehrt mit voller Wucht zurück."/al/DP/nas