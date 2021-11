Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Digitalministerium/Ampel-Gespräche

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Digitalministerium/Ampel-Gespräche

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann schafft die neue Regierung kein eigenständiges Digitalministerium. SPD, Grüne und FDP haben damit die digitale Zukunft abgesagt, eine wichtige Chance ist vertan. Jetzt soll das Mega-Thema wohl an irgendein Ressort angeflanscht werden. Priorität hat es damit nicht. Ein Klimaschutzministerium wird es dagegen zu Recht geben. Dort will man alle Kompetenzen bündeln und ganze Abteilungen hin und her schieben. (...) Bei der Digitalisierung ist das angeblich alles zu schwierig. Der Aufwand würde sich nicht lohnen. Das ist alles vorgeschoben. Es spielen parteipolitische Gründe eine Rolle. Keiner der zukünftigen Partner will dieses Profilierungsfeld dem anderen überlassen./yyzz/DP/zb