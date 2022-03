Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Energie-Preisschock

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Energie-Preisschock:

"Die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten zu senken - das ist jetzt oberste energiepolitische Priorität der Bundesregierung. Schon jetzt bedrohen die stark gestiegenen Energiepreise Unternehmen, belasten Bürger und heizen eine teils irrsinnig geführte Debatte um staatliche Eingriffe in den Markt an. Worüber es sich mehr lohnt zu debattieren, ist die Frage, wie der Energieverbrauch mithilfe intelligenter Technologien verringert werden kann. Zum einen kann Software Ineffizienzen in Prozessketten erkennen. Zum anderen gibt es zahlreiche andere Ansätze: Start-ups und Anbieter, die mit Künstlicher Intelligenz den Energieverbrauch von Gebäuden reduzieren oder mit günstigen Sensoren Lieferketten transparenter und effizienter aufstellen. Die langwierige und teure Produkttests digitalisieren. Es ist ein natürlicher Reflex von Unternehmen, in Krisenzeiten das Geld zusammenzuhalten. Nicht zu investieren. Aber das ist in dieser Krise zu kurz gedacht. Es geht nicht nur um den Energiepreisschock infolge des Krieges, es geht auch langfristig um den Kampf gegen den Klimawandel./al/DP/ngu