Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ergebnissen des Koalitionsausschusses

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" schreibt zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses:

Der Koalitionsausschuss hat gezeigt, dass die Koalitionäre beim Geldausgeben keine Probleme haben. Reformen und Zukunftsthemen wurden hingegen auf die lange Bank geschoben. Die Wahlrechtsreform haben Union und SPD zu 90 Prozent in eine Kommission abgeschoben. Ähnliches gilt für den Bürokratieabbau. (...) Von einer großen Steuerreform wagt ohnehin niemand mehr zu träumen. Doch auch die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist in weiter Ferne. Eine steuerliche Forschungsförderung, die auch der Autoindustrie und der Pharmabranche hilft, gibt es auch nicht. Die Große Koalition wirft sich in Retterpose, Zukunft gestaltet sie nicht./yyzz/DP/eas