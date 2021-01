Pressestimme: 'Handelsblatt' zu EU-Transparenzregister

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu EU-Transparenzregister:

"Transparenz an sich schadet nie. Allerdings begibt sich die EU-Kommission damit auf den schwierigen Grat zwischen Impf-Nationalismus und der von ihr bisher stets betonten weltweiten Fairness. Wenn die Daten dafür genutzt werden, zu kontrollieren, dass die Hersteller ihre Lieferverträge an die EU erfüllen und nicht unfair und unabgesprochen die Lieferreihenfolge ändern, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Wenn es aber darum gehen sollte, Impfexporte zu beschlagnahmen, begibt sich die EU auf eine heikle Mission: Dann könnten auch andere Staaten auf die Idee kommen, ihre Grenzen für Impfstoffe dichtzumachen. Das Vakzin von Moderna käme dann womöglich nicht mehr vollumfänglich in Europa an."/zz/DP/he