Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Fachkräftemangel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Fachkräftemangel:

"Der Auftrag an die neue Bundesregierung ist klar: Sie muss eine Willkommens- und Anerkennungskultur in Politik gießen. Mit einem höheren Spitzensteuersatz lockt man Topkräfte sicher nicht nach Deutschland. Natürlich ist es attraktiver, in einem Land wie der Schweiz zu arbeiten, wo die Steuer- und Abgabequoten viel niedriger sind. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat mit seinem "Modernisierungsjahrzehnt" das richtige Schlagwort gesetzt. Konkrete Inhalte oder Zielsetzungen aber hat er bislang wenig geliefert. Wann präsentiert er seinen Masterplan für die Bereiche Digitalisierung, Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz? Wann sagt er, dass Deutschland Steuerentlastungen braucht, um international wieder wettbewerbsfähiger zu werden?"/DP/jha