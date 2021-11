Pressestimme: 'Handelsblatt' zu G20-Gipfel/Klimabeschlüsse

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu G20-Gipfel/Klimabeschlüsse:

"Natürlich hätte man sich mehr gewünscht. Andererseits: Es ist noch nicht lange her, dass Donald Trump als US-Präsident in der G20-Runde saß und es fraglich war, ob es die Bekämpfung des Klimawandels überhaupt noch ins Kommuniqué schafft. Dagegen klingen die Botschaften aus Rom nun geradezu ambitioniert. Und ohnehin gilt: Das Ausrufen von Zielen ist das eine. Etwas anderes ist es, diese Ziele auch zu erreichen. Die Europäer sind in der ersten Disziplin besonders gut. Dass ihnen auch das Zweite gelingt, diesen Beweis sind sie ebenfalls noch schuldig."