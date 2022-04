Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Grüne/Ukraine-Konflikt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Grüne/Ukraine-Konflikt:

"Die Grünen haben sich in atemberaubender Geschwindigkeit von alten Überzeugungen verabschiedet. Waffen in Kriegsgebiete - das war bis vor wenigen Wochen noch eine im Wahlprogramm verbriefte rote Linie. Nun ist die Partei dafür treibende Kraft in der Ampel-Koalition. Das liegt nicht nur an Außenministerin Annalena Baerbock. Gepanzerte Fahrzeuge - das sei kein Tabu mehr, sagte sie erst am Mittwoch. Es liegt auch an dem Parteilinken Anton Hofreiter, der Panzertypen runterbeten kann, als hätte er sich in seiner politischen Karriere mit nichts anderem beschäftigt. Neben Windrädern gehören nun auch Waffen zu den Symbolen grüner Politik. Für eine auch dank der Friedensbewegung gewachsenen Partei ist das umso erstaunlicher. (...) Die pazifistische Basis dürfte die Kehrtwende aus Sorge vor weiteren Eskalationen entgeistert beobachten. In den Umfragen aber profitieren Habeck und Baerbock als beliebteste Minister der Koalition von ihrem Kurs - und auch die Partei holt in der Sonntagsfrage auf."/be/DP/nas