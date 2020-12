Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Homeoffice-Pauschale

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Homeoffice-Pauschale:

"Doch auch wenn es gute Gründe gibt und das Volumen überschaubar ist, so bleibt doch ein Beigeschmack: Einmal mehr vermittelt die Große Koalition den Eindruck, dass sie jeden für jede Belastung und Zumutung dieser Krise entschädigen kann. Unternehmen, die schließen müssen, bekommen ihren Umsatz großzügig ersetzt; die Corona-Helden erhalten ihren Bonus steuerfrei; Familien einen Zuschlag beim Kindergeld und so weiter. Jede Maßnahme für sich lässt sich bestens begründen, alle zusammen führen aber zu einem gewaltigen Kostenblock. Natürlich sollte in der Krise nicht geknausert werden, Wirtschaftshilfen und Konjunkturpaket sind grundsätzlich richtig. Und trotzdem darf man die Kosten nicht aus dem Blick verlieren."/DP/jha