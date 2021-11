Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Klimaschutz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Klimaschutz:

"Dass US-Präsident Joe Biden China und Russland mangelnde Bereitschaft zu Verpflichtungen in Sachen Klimaschutz vorwirft, wird die beiden Länder kaum zu mehr Ansporn motivieren. (...) Es stimmt, China und Russland könnten ambitionierter sein. Auch das Schwellenland Indien muss nachlegen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Angesichts der Dramatik der Klimaveränderungen ist es indes an der Zeit, an einem Strang zu ziehen, statt wichtige Player in die Blockadehaltung zu manövrieren. Wie sagte Noch-Kanzlerin Angela Merkel zum Abschluss des G20-Treffens in Rom? "Irgendwie haben alle begriffen, dass alle auf einem Planeten leben." Das gibt Hoffnung."/al/DP/he