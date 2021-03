Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merkels Rückzieher bei Oster-Ruhetagen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Merkels Rückzieher bei Oster-Ruhetagen:

"Es geht nicht nur um die Osterruhe. Die Kanzlerin hat sich für diesen Fehler entschuldigt. Respekt, das hätte nicht jeder getan! Trotzdem ist die Fehlerkette ihrer Regierung einfach zu lang. Die Impfkampagne stottert, die Teststrategie geht nicht auf, und die Kontaktverfolgung steht still. Insofern wirkte der zusätzliche Lockdown, der epidemiologisch sicherlich notwendig ist, wie ein Konzept von vorgestern. Merkels Methode, ihre Minister laufen zu lassen, funktioniert nicht mehr. So wie vieles andere nicht mehr funktioniert. (...) Angela Merkel und auch Deutschland brauchen einen Neustart. Einen Agenda-2010-Moment. Das mag Merkel in ihrer sachlichen Art widerstreben. Doch sie muss der Bevölkerung die Kehrtwende glaubhaft machen."/yyzz/DP/fba