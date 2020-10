Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuen Corona-Maßnahmen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu neuen Corona-Maßnahmen:

"Das eigentlich Erschreckende an der Entwicklung ist, wie wenig vorbereitet einmal mehr die Ämter vor Ort in die zweite Welle trudeln, die wie vorhergesagt pünktlich mit den ersten kühlen Nächten vor drei Wochen begonnen hat. Viele der neuen Stellen in den Gesundheitsämtern sind nicht besetzt. Die Ordnungsämter wiederum sind völlig überfordert damit, das Einhalten der Regeln zu kontrollieren. Die recht milden Vorschriften für Abstand und Alltagsmaske wirken jedoch nur dämpfend auf das Infektionsgeschehen, wenn sie gegen die Minderheit der Verweigerer durchgesetzt werden. Die 90 Prozent Rücksichtsvollen müssen sich darauf verlassen können."/al/DP/he