Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Scholz-Besuch bei Biden/Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Scholz-Besuch bei Biden/Ukraine:

"Scholz hat den Vertrauensvorschuss, den ein jeder Kanzler hat, in der Ukrainekrise ein Stück weit verspielt. Seine Zurückhaltung, das Herunterspielen, ja fast Banalisieren offenkundiger Konflikte im westlichen Bündnis und die Kakofonie in der SPD haben Zweifel an Scholz' Fähigkeiten als Krisenmanager genährt. (...) Die Reise nach Washington ist deshalb mehr als ein klassischer Antrittsbesuch. (...) Er muss vor allem in Washington jeden Zweifel zerstreuen, Deutschland sei ein unzuverlässiger Partner. Die Signale, die zuletzt aus der Bundesregierung kamen, waren vor allem in der Frage der Ostseepipeline Nord Stream 2 widersprüchlich."/al/DP/nas