Pressestimme: 'Handelsblatt' zu staatlichen Ausgaben für Klimaschutz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu staatlichen Ausgaben für Klimaschutz:

"Der Klimaschutz erfordert in der Tat gewaltige Investitionen in neue Kraftwerke, CO2-neutrale Produktionsverfahren und sparsamere Heizungen. Doch das ist zunächst einmal die Aufgabe der Unternehmen und Haushalte, die einen Großteil der Klimagase in Deutschland verursachen. Der Staat sollte sich darauf beschränken, einen verlässlichen und gern auch ambitionierten Pfad zur CO2-Reduktion vorzugeben. Wo nötig, kann er Anreize schaffen, damit das reichlich vorhandene private Kapital in die ebenfalls privaten Klimaschutzinvestitionen fließt. Warum dazu mehr öffentliche Schulden nötig sein sollen, als das Grundgesetz derzeit erlaubt, bleibt rätselhaft."/be/DP/he