Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Schutz von Risikogruppen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" schreibt zum Schutz von Risikogruppen:

Expertenvorschläge zum Schutz von Risikogruppen lagen seit dem Frühjahr vor. Dazu gehören Konzepte wie gesonderte Öffnungszeiten in Geschäften oder Taxigutscheine, um Fahrten im Nahverkehr zu vermeiden. Vor allem das Kanzleramt hatte sich aber früh festgelegt: Das Virus muss in der Gesamtbevölkerung unterdrückt werden. Gehör fanden vor allem wissenschaftliche Berater, die für diese Linie standen. Fachleute, die für den Risikogruppenansatz plädierten, galten schnell als Hasardeure. Nicht umsetzbar, lautete die pauschale Kritik. Mindestens ein Viertel der Bevölkerung sei irgendwie Risikogruppe. Ausgeblendet wurde dabei, dass es unterschiedliche Risikograde gibt. Der größte Faktor ist das Alter, wie die Ständige Impfkommission feststellte und wie auch an den Todeszahlen abzulesen ist./yyzz/DP/eas