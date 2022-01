Pressestimme: 'Handelsblatt' zum WTO-Verfahren gegen China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum WTO-Verfahren gegen China:

"Die chinesische Staatsführung will mit allen Mitteln verhindern, dass Taiwan international als eigener Staat anerkannt wird - und sei es auch nur durch die Nennung seines Namens. Doch mit der drastischen Verhängung eines faktischen Boykotts gegen das kleine EU-Land als Reaktion auf den diplomatischen Affront hat sich Peking verzockt. Das zeigt die Einleitung eines Verfahrens gegen die Volksrepublik vor der Welthandelsorganisation WTO, das Brüssel am Donnerstag angestrengt hat. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass China die Europäische Union dermaßen vor den Kopf gestoßen hat. Am Ende schadet Peking damit nicht nur seinen Beziehungen mit der EU, sondern auch dem Ansehen Chinas in der Welt als Handelspartner."/yyzz/DP/ngu