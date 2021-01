Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Abkehr der Wirtschaft von Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Abkehr der Wirtschaft von Trump:

"Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist." Viele kennen die erste Zeile aus einem Gedicht, in dem der Pfarrer Martin Niemöller über die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen nachdachte, rechtzeitig die Stimme zu erheben, um Demokratie und Rechtsstaat zu verteidigen. (...) Wirtschaftsverbände und CEOs können sich gerade nicht schnell genug von dem außer Kontrolle geratenen US-Präsidenten Donald Trump und seinen Anhängern distanzieren. Dass die Wirtschaftsführer jetzt Rückgrat zeigen, ist lobenswert. Dass dies aber erst am Ende der Ära eines autokratisch regierenden Narzissten geschieht, verleiht dem Aufstand der Wirtschaft gegen Trump nicht nur einen bitteren Nachgeschmack. Es zeigt auch, dass Niemöllers Gewissensfrage in wirtschaftlich verständlicher Form auch heute noch aktuell ist: Wann endet das Geschäftsinteresse, und wann beginnt die moralische Pflicht?"/be/DP/edh