Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Ampelkoalition

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Ampelkoalition:

"Am Anfang gab es schöne Selfies. Jetzt spricht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Video im Bundestag. Sein Land befindet sich im Krieg mit Russland und hat nicht nur die Pläne von SPD, Grünen und FDP durchkreuzt. Die Koalitionäre, die sich selbst als Fortschrittskoalition verstehen, mussten sich in Rekordgeschwindigkeit auf die neue Situation einstellen. Ihre Leitthemen Klimaschutz und Digitalisierung führen nur noch ein Schattendasein. Jetzt geht es um Krieg und Frieden in Europa. Und da macht die Koalition eine überraschend solide und gute Politik - auch wenn Bundeskanzler Olaf Scholz die Chance verpasst hat, bei der Rede von Selenski im Bundestag wichtige Akzente zu setzen. Es ist nicht das erste Mal, dass exogene Krisen den Beginn einer Koalition bestimmen. Doch in dieser Dramatik musste noch kein Kanzler mit seinem Kabinett die Arbeit aufnehmen. Die Bürger und die Wirtschaft können nur hoffen, dass Scholz in der Krise weiter besonnen agiert und nicht Heißsporne sich durchsetzen, die zu einem direkten Eingreifen der Nato in den Ukrainekonflikt raten."/yyzz/DP/nas