Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Corona-Hilfe bei Umsatzeinbußen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Corona-Hilfe bei Umsatzeinbußen:

Die Nothilfe fällt durch die Orientierung am Umsatz nun sehr großzügig aus und erweckt so leicht den Anschein, die Bundesregierung wolle sich Zustimmung für ihren unpopulären Lockdown erkaufen. Trotzdem geht die Hilfe als einmalige Unterstützung in Ordnung. Der Staat belegt diejenigen, die nun ihr Geschäft schließen müssen, quasi mit einem einmonatigen Berufsverbot. Dann sollte er sie auch entschädigen. Zumal diesen Branchen letztlich ein Opfer für alle abverlangt wird: Sie schließen, damit der Rest der Wirtschaft sowie die Schulen und Kitas offen bleiben können. Im Gegenzug sollte sich der Staat solidarisch zeigen./yyzz/DP/mis