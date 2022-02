Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Corona-Lage

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zur Corona-Lage

War schon Angela Merkel zu sparsam mit Erklärungen ihrer Coronapolitik, ist dieses Kommunikationsdefizit unter Scholz noch größer geworden. Der Kanzler hat den Bürgern bisher nicht ausreichend vermittelt, warum Omikron die Spielregeln der Pandemie geändert hat und was das für die Schutzmaßnahmen und den Weg in die Normalität bedeutet. Sein Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirkt zunehmend überfordert. Wenn Bund und Länder tun, wovor Lauterbach noch kurz zuvor in einem seiner zahlreichen Talkshowauftritte alarmistisch warnte, trägt das nicht zur Vertrauensbildung bei. Bei der Opposition sucht man ebenfalls vergebens nach Orientierung: Führende Unionspolitiker forderten noch vor Weihnachten vehement einen sofortigen Lockdown, während sie sich nun aufmachen an die Spitze der Lockerungsbewegung. Auf eine Erklärung dieses Kursschwenks wartet die Öffentlichkeit noch./be/DP/zb