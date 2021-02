Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Debatte um einen EU-Impfpass

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Debatte um einen EU-Impfpass:

"Eine größere Reisefreiheit in den nächsten Monaten ist nicht nur politisch und gesellschaftlich dringend notwendig, sondern auch ökonomisch. Ein EU-weiter Impfpass könnte das Fundament für eine schwierige und langwierige Normalisierung in der Tourismuswirtschaft, im Flugverkehr und im Handel bilden. In Ländern wie Spanien, Italien oder Österreich ist der Tourismus ein wichtiger Teil der Volkswirtschaft. Aber auch Deutschland würde von mehr Reisefreiheit profitieren. (...) Geimpfte, die im Frühjahr und Sommer mit einem EU-Zertifikat wieder reisen, könnten daher eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Erholung spielen."