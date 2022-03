Pressestimme: 'Handelsblatt' zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine:

"Dass die Ukraine bald ein Mitgliedsland sein wird, ist ausgeschlossen. Einzig denkbar ist, dass sich die Mitgliedsländer darauf einigen werden, die Ukraine offiziell als einen Beitrittskandidaten zu deklarieren. Aber auch das würde vermutlich dauern. Und es hätte nur symbolische Bedeutung. Es würde den Ukrainerinnen und Ukrainern lediglich zeigen: Wir sind an eurer Seite, ihr gehört zu uns. So legitim ein solches Anliegen ist - am Ende könnte es kontraproduktiv sein. Denn die EU läuft wieder Gefahr, sich unglaubwürdig zu machen. Schon immer steht Brüssel im Verdacht, viel zu versprechen und es dann nicht zu halten. Das ist Selenski bewusst - und auch seinem Feind Wladimir Putin."/be/DP/he