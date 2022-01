Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Ukraine-Krise

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Ukraine-Krise:

"Es ist schon erstaunlich: Der Westen schaut mehr oder weniger machtlos zu, wie der Kremlherr eine Bedrohung durch die Ukraine herbeifantasiert, wie er ein militärisches Drohpotenzial aufbaut und wie er die mittelosteuropäischen EU-Staaten aus der atlantischen Verankerung brechen will. Putin will nicht nur zurück ins 20. Jahrhundert mit seinem Blockdenken, er will eine Regellosigkeit im 21. Jahrhunderts, in der nur Nationalismus und militärische Stärke zählen. Am Ende wird sich der Westen die Frage stellen müssen, wie viel Raum er Putin noch geben will."/yyzz/DP/he