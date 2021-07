Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' über Bundesnotbremse und Corona

HANNOVER (dpa-AFX) - Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über Bundesnotbremse und Corona:

"Nach der dritten Welle in der Pandemie wird die vierte Welle folgen, und ihr Vorname ist Delta - die Doppelmutante, die sich zuerst in Indien verbreitet hat. Doch anders als im vergangenen Jahr, als einem Sommer der Öffnungen eine schlecht vorbereitete kalte Jahreszeit mit vielen Fehlentscheidungen folgte, haben es Politik und Gesellschaft dieses Mal viel mehr in der Hand, die vierte Welle zu kontrollieren. Es gilt die richtigen Lehren aus den Fehlern des vergangenen Jahres zu ziehen. Dafür müssen vor allem die Reisenden und die Schulen in den Blick genommen werden."