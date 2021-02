Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' über Impfstrategie der EU

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' über Impfstrategie der EU

Im Kampf gegen die Pandemie macht die EU-Kommission eine schlechte Figur. Was die Impfgeschwindigkeit angeht, hinkt Europa seit Wochen den USA, Israel und dem Brexit-Land Großbritannien hinterher. Das muss auf lange Sicht nicht so bleiben. Gegenwärtig sieht es aber leider danach aus, als habe die Strategie, die Impfstoffe gemeinsam zu beschaffen, die EU zurückgeworfen./be/DP/zb