Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Angela Merkel

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Angela Merkel:

"Das gehört zu den Besonderheiten dieser Frau: Sie hat ihre Gefühle im Griff. Kein Lachen an der falschen Stelle, keine Überhöhung der eigenen Leistung, keine Attacken auf Konkurrenten oder Feinde. Und so langweilig das vielen erscheinen mag, so sehr werden das noch viele vermissen: diese nach außen bewahrte Ruhe im Amt."/yyzz/DP/he