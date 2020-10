Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu China/Fünfjahresplan

HANOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu China/Fünfjahresplan:

"China reagiert mit seinem Fünfjahresplan vor allem auf die Entkoppelungsstrategie von US-Präsident Donald Trump, der mit Strafzöllen, Unterbrechungen von Lieferketten und Exportverboten die Volksrepublik in ihre wirtschaftlichen Schranken weisen möchte. Jener Konflikt wird weiterhin der bestimmende der nächsten Jahre sein - auch falls mit Joe Biden ein diplomatischerer Präsident ins Weiße Haus einziehen sollte. Die geopolitische Neuordnung bietet für europäische Unternehmen jedoch zumindest kurzfristig ungemeine Chancen. Chinas Staatsführung will dessen Öffnung für Investitionen aus dem Ausland vorantreiben und auch gegen den globalen Trend des Protektionismus vorgehen. Spezialbauteile und Expertise aus Deutschland werden also auch weiterhin gefragt sein."