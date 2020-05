Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona/Fleischindustrie

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Corona/Fleischindustrie:

"Es hat sich durchaus etwas getan in der Fleischwirtschaft, Gesetze sind erlassen worden, Problembewusstsein ist gewachsen. Doch wie wenig das unter dem Strich bedeutet, zeigt die Infektionsstatistik. Zu Hunderten sind gerade Fleischarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Auch wenn nicht geklärt ist, ob es nun an den Arbeits- oder an den Wohnbedingungen liegt: Als Zufall lässt sich diese Häufung nicht abtun. Zumal in der US-amerikanischen Fleischbranche das gleiche Phänomen zu beobachten ist. Ein Teil des Problems liegt buchstäblich in der Natur der Sache. Die Fleischproduktion lässt sich nicht herauf- und herunterfahren wie ein Industriebetrieb - der Nachschub wächst unaufhaltsam heran. Und die Abläufe in den Hallen lassen sich nicht mal eben auf Mindestabstände umbauen."/yyzz/DP/he