HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu den Grünen:

"Die Grünen setzen auf Veränderungsbereitschaft und Wechselstimmung. Die mag es geben. Aber gerade nach einem Pandemiejahr, das bereits für so viele Umbrüche gesorgt hat, dürfte die Sehnsucht nach Normalität bei vielen mindestens genau so groß sein. Da wird es nicht reichen, darauf hinzuweisen, dass die Veränderung ohnehin bevorsteht."/be/DP/he