Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Konjunktur

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Konjunktur:

"Aus der Traum, muss man jetzt leider sagen. Die zweite Corona-Welle in Herbst und Winter hat all die schönen Berechnungen und Planspiele zunichtegemacht. 3 Prozent Wirtschaftswachstum erwartet die Bundesregierung in diesem Jahr noch. Das ist zwar mehr als in jedem einzelnen der vergangenen zehn Jahre, aber es ist deutlich weniger als jene 5 Prozent, um die die Wirtschaft im vergangenen Jahr eingebrochen ist. Die Blitzerholung ist abgesagt. Der Weg aus der Krise wird lang, und er wird mühsam."