Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Konjunktur

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Konjunktur:

"Jetzt ist der entscheidende Moment für umsichtige Politik gekommen. Jetzt müssen die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten klug steuern. Die Lage der Industrie ist so gut, dass trotz des Lockdowns keine Rezession mit schwer kalkulierbaren Folgen zu erwarten ist. Die Beschränkungen können aus wirtschaftlicher Sicht also noch einige Wochen fortgesetzt werden. Damit gewinnen wir Zeit, um Impfkampagnen vernünftig zu organisieren. Was wiederum ermöglicht, vielleicht im Frühsommer Läden, Restaurants und Fitnessstudios allmählich zu öffnen. Bis es so weit ist, müssen aber die Hilfsprogramme für die schwer Angeschlagenen noch einmal ausgeweitet werden. Und vor allem müssen schon lange versprochene Finanzstützen endlich ausgezahlt werden."/al/DP/he