Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Libyen

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Libyen:

"Warum schickt Erdogan, der schon Einmärsche in die Nachbarstaaten Irak und in Syrien anordnete, seine Truppen nun auch in eine so weit entfernte Region? Die bedrückende Antwort lautet: Weil er es kann. Der Westen hat keine Strategie und zeigt keine Geschlossenheit. Das begünstigt jene, die einfach mal die militärische Machtprobe suchen. So war es schon in Syrien. Dass es für den Konflikt dort "niemals eine militärische Lösung" geben könne, predigten westliche Diplomaten tagein, tagaus - bis ihnen Russen und Türken das Gegenteil vor Augen führten."/yyzz/DP/he