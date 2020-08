Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Merkel/Laschet

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Merkel/Laschet:

"In Personalfragen ist Angela Merkel eigentlich die Königin der Zurückhaltung. Kein Wort hat sie bislang gesagt zur Frage der Kanzlerkandidatur, keine Silbe zur Präferenz für die Besetzung des CDU-Vorsitzes. Nun hat Merkel ihre Strategie geändert. Bei ihrem Besuch in Nordrhein-Westfalen hat sie recht unverhohlen Partei für Armin Laschet ergriffen. Regierungserfahrung, Umsicht und Wertegebundenheit hat sie ihm attestiert. Das kann die Gewichte in der innerparteilichen Auseinandersetzung deutlich verschieben. Nach wie vor gilt Merkel schließlich als größtes Pfund der CDU."/yyzz/DP/he