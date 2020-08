Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Trump/Republikaner-Parteitag

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Trump/Republikaner-Parteitag:

"Dass Donald Trump bereits seit vier Jahren im Amt ist und die patriotisch verklärten USA unter seiner Verantwortung weltweit führend alleine bei der Zahl der Covid-19-Opfer geworden ist, wurde kollektiv ausgeblendet. Die Pandemie, die Wirtschaftskrise, der strukturelle Rassismus der Gesellschaft, das Versagen des Gesundheitswesens - alles das kam allenfalls am Rande zur Sprache. Stattdessen flüchten die Republikaner in eine alternative Realität, in der die Corona-Krise glänzend gemeistert wurde und Gefahr alleine vom demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden droht, der die Straßen dem plündernden Mob überlassen und die Bürger mit wahnwitzigen Steuererhöhungen arm machen will. Das mag für Außenstehende bizarr klingen, entfaltet intern aber Wirkung."/ra/DP/he