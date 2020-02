Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Urteil gegen Weinstein

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Urteil gegen Weinstein

Die New Yorker Geschworenen haben den gesellschaftlichen Konsens darüber, wo sexuelle Gewalt anfängt, verschoben. Ein komplexeres Verständnis dafür, was Missbrauch konstituiert, hat seinen Weg über die öffentliche Debatte in die Institutionen hinein gefunden. Doch die Freude über das Urteil blieb trotzdem gedämpft. Die vielen Jahrzehnte, in denen man die Geschichten von Frauen nicht angehört oder nicht geglaubt hat, haben tiefe Spuren hinterlassen./be/DP/zb