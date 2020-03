Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Verhalten von Adidas

HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Verhalten von Adidas

Diesen Vorwurf müssen sich die Adidas-Manager gefallen lassen: In einer Phase höchster Not, in der unzählige kleine Unternehmen und Privatleute darüber nachdenken, welchen Beitrag sie selbst zur Bewältigung der Krise leisten können oder müssen, haben sie in Herzogenaurach vor allem darüber nachgedacht, welchen Beitrag andere leisten können. Ausgerechnet Adidas hätte es gut zu Gesicht gestanden, einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Der Schaden ist nun angerichtet, und er ist erheblich. Die Kosten für das PR-Desaster dürften die Einsparungen bei den Zinsen um ein Vielfaches übersteigen./al/DP/zb