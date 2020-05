Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur geplanten VW-Dividende

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur geplanten VW-Dividende:

"Es zeichnet sich heute schon ab, dass Volkswagen im laufenden Jahr im operativen Geschäft herbe Einbußen erleiden wird. In so einer Situation tut jede Firma gut daran, ihr Geld zusammenzuhalten - was hieße, die Dividende nicht in der geplanten Höhe auszuzahlen. Die Familien Porsche und Piëch müssten dafür als Mehrheitsaktionäre eigentlich ebenso Verständnis haben wie die Landesregierung."/yyzz/DP/he