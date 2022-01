Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zur Sterbehilfe

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Sterbehilfe:

"Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat es jetzt maßgeblich in der Hand, dafür zu sorgen, in Deutschland endlich die Selbstbestimmung auch beim Sterben durchzusetzen. Dem widerspricht die in den beiden Anträgen vorgesehene Pflicht zur Beratung nicht. Schließlich haben auch die Verfassungsrichter Schutzkonzepte angeregt, um sicherzustellen, dass es sich um eine ernsthafte und dauerhafte Entscheidung handelt, die frei von äußerem Druck zustande gekommen ist."/yyzz/DP/he