Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine' zu 2G-plus/überlastete Testzentren

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu 2-G-plus/überlastete Testzentren:

Schlimm in der Corona-Pandemie ist nicht, dass die Politik Fehler macht. Bei der Bewältigung einer so ernsthaften Krise sind diese wohl kaum zu vermeiden. Schlimm ist eher, dass die Politik aus ihren Fehlern zu wenig lernt, manche sogar sehenden Auges wiederholt. (...) In diesem Fall heißt das: Wenn der Staat eine Testpflicht vorschreibt, muss er auch für die notwendigen Testkapazitäten sorgen

- in Absprache mit Kommunen, Apotheken, der Privatwirtschaft. (...)

Das Testchaos trifft ausgerechnet diejenigen, die sich in der Pandemie an die Regeln gehalten haben, die geimpft oder genesen sind. Sie dürfen sich jetzt zusammen mit vielen Ungeimpften in den langen Warteschlangen vor den Testzentren einreihen - bei Wind, Kälte und Regen./yyzz/DP/mis