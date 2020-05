Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Corona-Lockerungen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Corona-Lockerungen

Keiner kann seriös vorhersagen, wie sich die Lockerungen in Schule und Alltag auf die Infektionszahlen auswirken. Das wird am Ende nicht nur von ein paar Stunden Unterricht abhängen, sondern von der Vernunft aller. Angefangen von den Kindern, die auch nach Schulschluss Abstandsregeln einhalten müssen, bis hin zu Spielplatzbesuchern und Friseurkunden. Nur weil wir die Krise hierzulande bisher offenbar gut gemeistert haben, besteht noch lange kein Grund zu Nachlässigkeit.