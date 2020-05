Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Corona-Lockerungen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Corona-Lockerungen:

"Nichts in diesem Land wird nach Corona mehr so sein wie vorher. Jetzt geht es darum, dass die Schäden nicht völlig irreparabel werden. Ganz abgesehen davon, dass die Zwangsisolationen von Kindern, älteren Menschen, aber auch ganz normalen Freunden große psychische Schäden anrichten können. Vielleicht preschen deshalb viele Ministerpräsidenten vor. Dabei geht es letztlich doch nur um eines: Wir brauchen endlich wieder mehr Vertrauen in die Vernunft der Bürger. Diese Vernunft ist größer, als sich so mancher Virologe oder Politiker derzeit vorstellen kann."