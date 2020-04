Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu einheitlichen Arbeitsschutzregeln

HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu einheitlichen Arbeitsschutzregeln

Vieles von dem, was in den Betrieben künftig Standard ist, haben die meisten von uns in den vergangenen Wochen längst eingeübt: Abstand halten, Hände waschen, Gruppenansammlungen vermeiden. Und auch das Tragen von Mundschutz wird demnächst keine befremdlichen Blicke mehr verursachen, sondern zur Routine werden. Es spricht viel dafür, dass die Unternehmer und die Mitarbeiter alles dafür tun, diese Arbeitsschutzregelungen einzuhalten, um endlich wieder produktiv sein zu können. Dass es geht, beweisen Millionen Kassiererinnen, Pfleger und Handwerker schon seit Beginn dieser Krise./al/DP/zb